İzmit Kafası 100. Yıl özel sayısı İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından periyodik olarak basılan İzmit Kafası Dergisinin 17’inci sayısı Cumhuriyetin 100’üncü yılı temasıyla vatandaşlarla buluştu. Dağıtılan derginin tasarımını ve içeriğini çok beğendiklerini ifade eden İzmitliler, özel sayı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Basın Yayın Müdürlüğü ekibine teşekkürlerini iletti.
VATANDAŞ ÇOK BEĞENDİ
‘Ya Olmasaydın’ başlığıyla oluşturulan kapak görseli vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler Atatürk ve Milli Mücadeleye dair verilen içerikleri takdir ettiklerini vurguladılar. 36 sayfadan oluşan ve özel tasarımlarıyla kentte özgün bir yere sahip olan İzmit Kafası dergisi büyük beğeni topluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.