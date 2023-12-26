Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti bu hafta içinde açıklamak istediklerini söyleyen Işıkhan henüz bir rakamın olmadığını belirtti.

Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.

Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Bakan Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesine ilişkin ise "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ