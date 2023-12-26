Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asgari ücreti bu hafta içinde açıklamak istediklerini söyleyen Işıkhan henüz bir rakamın olmadığını belirtti.
Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.
Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."
Bakan Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesine ilişkin ise "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Özel sektör 10 sene ömrü var yok robotlar iş başında olursa insan gücü olmaz günü kurtarma çabası içine girecek patron lar atı alan üsküdar ı geçer bu zihniyetle bir yere varılmaz sonuç olarak robotlaşmaya gerek yok anlayana...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.