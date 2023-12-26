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O ülke vizeleri tamamen kaldırıyor: Türkiye de dahil bütün ülkeleri kapsıyor

Afrika ülkesi Kenya, bütün vizeleri kaldırma kararı aldı.
O ülke vizeleri tamamen kaldırıyor: Türkiye de dahil bütün ülkeleri kapsıyor mask

Doğu Afrika ülkesi Kenya, Ocak ayından itibaren dünyanın bütün ülkelerinden gelecek ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı. 

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümetinin dijital bir platform geliştirdiğini söylerken, bütün ziyaretçilerrin Kenya'ya gelmeden önce elektronik seyahat izin belgesi alabileceğini söyledi. Ruto, bu sayede vizeye başvurulmayacağını dile getirdi. 

Ruto, daha önce de Afrika kıtası içerisinde vizesiz seyahati desteklemişti. Ekim ayında Kongo Cumhuriyeti'nde katıldığı bir etkinlikte konuşan Ruto, 2023 sonundan itibaren Kenya'ya diğer Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilerden vize istenmeyeceğini dile getirmişti. 

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ve aynı zamanda safari turlarıyla da ünlenen Kenya'da turizm önemli bir gelir kapısı olarak biliniyor. 

Kaynak: SÖZCÜ
# seyahat

26 Ara 2023 - 16:48 - Yaşam

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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