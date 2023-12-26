Eren Dinkçi, Bundesliga'da ilk yarının en hızlı futbolcusu oldu

Heidenheim takımında forma giyen Eren Dinkçi, Almanya Bundesliga'nın ilk devresinde ortalama 36.41 kilometre hızla koşarak, bu dönemin en hızlı futbolcusu ünvanını kazandı.

Eren, bu başarısıyla Alphonso Davies, Jeremie Frimpong ve Leroy Sane gibi dünya çapında ünlü oyuncuları geride bıraktı.

Bundesliga'ya 2023-24 sezonunda yükselen Heidenheim, gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazandı. Wolfsburg, Mönchengladbach ve Werder Bremen gibi güçlü rakiplerin önünde ilk yarının sonuna geldi.

Heidenheim'da oynayan 22 yaşındaki Eren Dinkçi, bu sezonda takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Takımının 16 lig maçının 15'inde ilk 11'de yer alan genç forvet, bu maçlarda 6 gol atma başarısını gösterdi.

Ayrıca, Almanya Kupası'nda tek bir maçta oynamasına rağmen 1 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergiledi.

Bundesliga'daki 16 haftalık periyotta, Eren Dinkçi'nin 36.41 kilometre hıza ulaşarak ilk devrenin en hızlı futbolcusu olması dikkat çekici. Bu başarısıyla 22 yaşındaki golcü, Alphonso Davies, Jeremie Frimpong ve Leroy Sane gibi hızlı oyuncuları arkasında bırakarak listenin başına geçti.