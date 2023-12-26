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Milli Eğitim Bakanlığı: Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesini tasvip etmiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir’in Buca ilçesindeki Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesinin tasvip edilmediğini açıkladı. İlkokuldaki isim değişikliği için Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tören düzenlemiş, birçok muhalefet partisi karara tepki göstermişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı: Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesini tasvip etmiyoruz mask

Bakanlığın açıklamasında "İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir" ifadeleri de yer aldı.
Bakanlık ayrıca "Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.Bakanlık bu bağlamda “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilginin verildiğini de ekledi.
# eğitim, inceleme

26 Ara 2023 - 17:16 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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