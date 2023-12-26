Fabrikada çıkan yangın söndürüldü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dilovası’nda bir fabrikada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olay Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın iş makinasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir itfaiyesi, teknik donanım ve çalışmasıyla kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.