Elon Musk, bu defa da ikramiyelerin üzerine yattı

Twitter'ı olaylı bir şekilde satın aldıktan sonra hem platformda yaptığı değişiklikler hem de şirket ile ilgili aldığı kararlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan Elon Musk bu defa da çalışanlarının ikramiyelerini ödememekle suçlanıyor.
Elon Musk'ın X'i, personeline yıllık ikramiye ödemediği için mahkemelik oldu. Dava, haziran ayında şirketin eski çalışanlarından Mark Schobinger tarafından binlerce mevcut ve eski çalışan adına açılmıştı. Davacılar, 1 Ocak 2023 itibarıyla X'te çalışan tüm çalışanlara yıllık ikramiyelerinin bir kısmının ödeneceği yönündeki sözün yerine getirilmediği iddiasıyla şirkete dava açıyor.Mahkeme dosyasına göre borçlu olunan toplam tutar 5 milyon doları aşıyor.
Davacının avukatı Shannon Liss-Riordan, borçlu olunan ikramiyelerin on milyonlarca dolar tutarında olduğunu söyledi: "Yaklaşık birkaç bin çalışanın ikramiye almaya hak kazanacağını tahmin ediyoruz." Cuma günü Yargıç Vince Chhabria, X'in avukatlarının davanın düşürülmesi yönündeki çağrılarını reddetti.
Davada, Twitter yönetiminin çalışanlara, Musk'ın Ekim 2022'de tamamlanan devralma sırasında şirkette kalmaları halinde 2022 yıllık ikramiyelerinin yüzde 50'sini alacaklarına söz verdiği iddia ediliyor. Forbes'a göre yıllık ikramiyeler genellikle bir sonraki yılın ilk çeyreğinde ödeniyor. Schobinger'a göre bu ödemeler hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Schobinger Mayıs ayında istifa etti ve şikayete göre X'in 2022 ikramiyelerini ödememesi de dahil olmak üzere çalışanlara verdiği çeşitli sözlerden caymasının sorumlu olduğunu söyledi.
Şirket, son aylarda kira ve diğer hizmetler için ödemelerini yapmayarak ayrıca dikkat çekiyordu.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.