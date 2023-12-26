KOÜ'de Aşık Veysel anıldı!

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " Kocaeli Üniversitesi’nim düzenlemiş olduğu Âşık Veysel - Ben Giderim Adım Kalır, Dostlar Beni Hatırlasın Anma Programına katıldık. Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.