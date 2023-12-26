KOÜ'de Aşık Veysel anıldı!

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " Kocaeli Üniversitesi’nim düzenlemiş olduğu Âşık Veysel - Ben Giderim Adım Kalır, Dostlar Beni Hatırlasın Anma Programına katıldık. Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."