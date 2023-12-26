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AKP ve MHP'den halkın sorunlarına ret, 2 haftalık tatile 'evet'

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin gündeme alınmasını istediği halkın sorunları AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. AKP'nin meclis çalışmalarına 2 hafta ara verilmesiyle ilgili önerisi ise kabul edildi.

Anadolu Ajansı
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AKP ve MHP'den halkın sorunlarına ret, 2 haftalık tatile 'evet' mask

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verecek. Genel Kurulda, AKP'nin "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek. 

MUHALEFETİN ÖNERİLERİ YİNE REDDEDİLDİ

Öte yandan, Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin " enflasyon", İYİ Parti'nin "öğrencilerin sorunları" ve CHP'nin "uzman çavuşların sorunları"na ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi. 
# TBMM, AKP, MHP, Enflasyon, chp, İyi Parti, DEM Parti

26 Ara 2023 - 19:54 - Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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