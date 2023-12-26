AKP ve MHP'den halkın sorunlarına ret, 2 haftalık tatile 'evet'

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verecek. Genel Kurulda, AKP'nin "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.
MUHALEFETİN ÖNERİLERİ YİNE REDDEDİLDİ
Öte yandan, Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin " enflasyon", İYİ Parti'nin "öğrencilerin sorunları" ve CHP'nin "uzman çavuşların sorunları"na ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cenk Cemil - Hey koçum hey ! Ne meclis ama değil mi?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.