Valilik ve siyaset bu çocukların başına bir şey gelmeden çözüm bulsun!

İzmit Kent Meydanı ve ara sokaklarda açılan kafeler ile sokak düzenlemelerinin ardından kentin cazibe ve sosyal yaşam merkezi oldu. Bu alanın uzun yıllardır devam eden sorunu bugün polis yetişmeseydi talihsiz bir olaya sahne olacaktı. Sokakta 5-6 kişi hâlinde geç saatlere kadar dolaşan yaşları, 6 ila 7 arasındaki çocuklardan esnaf ve vatandaşlar şikayetçi. Masalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen çocukların sigara kullandığı da iddialar arasında bulunuyor.

VATANDAŞLARIN ARASINA TORPİL ARTILAR

Uzun zamandır böyle devam eden çocukların bugün yaptığı ise vatandaşın tepkisine sebep oldu. Kafelerde oturan vatandaşların arasına torpil atan çocuklar vatandaşların korkuturken esnafı da bezdirdi. Yaptıklarının yanlış olduğunun farkında bile olmayan çocukların tehlikeli eğlencesi sonrası ise polise haber veren vatandaşlardan kaçan 5 kişilik çocuk grubundan birini vatandaş yakaladı.

KORKAN ÇOCUK AĞLADI

Vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan çocuğu polis güvenli bir kenara çekti. Çocukların önüne torpil attığı çocuğa bir kadın isyan etti. Çevredeki vatandaşlar da şikayetlerini duyan çocuğun ağlaması üzerine polis ekipleri bölgeden uzaklaştırdı.

VALİLİK ÇARE BULSUN

Küçük yaştaki çocukların geç saate kadar ailesi yanında olmadan bu tarz huzursuzluk yapmasına tepki gösteren vatandaşlar polislerden bir çözüm bulmalarını istedi. Aklı baki olmayan bu çocukların başına bir şey gelmesinden de korkan vatandaşlar Kocaeli Valiliğine bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü' nün konuya bir çare bulmasını istiyor.

KIŞIN TERLİK VE MONTSUZ GEZİYORLAR

Genelde kentin yoksul mahallelerinde yaşayan bu çocukların kışın üstünde bir mont dahi olmadan terlikle gezdiği görülürken devletin ve siyasetin çözüm üretmesi gerekiyor. Çocukların bir suçunun olamadığını ifade eden çevre sakinleri ailelerin bilinçlendirilmesini isterken bu çocukların küçük yaşta suça meyilli hale gelip sigara kullanmasına ise dikkat çekiyorlar.