Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55'inci maddesi kabul edildi.