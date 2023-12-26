- Ekonomi

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren madde kabul edildi mask

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55'inci maddesi kabul edildi.
# TBMM

26 Ara 2023 - 20:44 - Ekonomi

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