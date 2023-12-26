Sokakta üstsüz gezen modele hapis cezası

Brezilyalı 37 yaşındaki model Caroline Werner, mayıs ayında Brezilya'nın Balneario Camboriu kentinde üstsüz gezdiği için tutuklandı.

Brezilyalı model Caroline Werner, mayıs ayında Brezilya'nın Balneario Camboriu kentinde üstsüz ve sadece şortunun etrafına bağladığı bir tişörtle köpeklerini dışarı çıkardığı için yakalanmıştı.

Erkeklerin üstsüz bir şekilde rahat rahat gezdiğini ancak kadınlar gezememesi durumunu üstsüz bir şekilde sokakta yürüyerek protesto eden model, bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Tutuklanan modelin, karakola götürülmeden önce kelepçelendiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Polislerin modele karşı “ahlaksızlık” suçlamasında bulunduğu da öğrenildi.

MODELDEN ÖZGÜRLÜK YOK ÇIKIŞI

Werner, diğer ülkelerde kadınların yasal olarak üstsüz dolaşabildiklerini ve Brezilya'nın bu konuda çok katı olduğundan şikayet etti.

Model, "Birçok ülkede bu tamamen normal bir uygulama. Bir kadının bedeni nesneleştirilmez ve aşırı cinselleştirilmez.” dedi.

Hayat içerisinde cinsiyet etşitliğinin olmadığını söyleyen Werner, "Ülkemde ne yazık ki Anayasa cinsiyet eşitliğini sağlasa da pratikte bu olmuyor, aynı özgürlüğe sahip olamıyorum ve bu sistem ve kanunların baskıcı yorumu nedeniyle kendimi buna mecbur hissediyorum. Her iki cinsiyet için de doğal olması gereken şey, keyfi ve baskıcı bir şekilde birinin reddedilmesiyle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.Kendi bikini şirketini işleten Werner, tutuklandığı günü anlatırken avukatla konuşma hakkının gasp edildiğini de ekleyerek "Polis karakoluna geldiğimde beni karanlık bir hücreye götürdüler, burada hücre korkuluğuna kelepçelendim, hiçbir hakkım yoktu. Herhangi bir aile üyesi, arkadaş veya avukatla iletişim kuramadım” ifadeleriyle şikayetlerini belirtti.