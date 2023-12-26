İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.
Kaynak: cumhuriyet
İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.