Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesi varmış

Katıldığı bir programda '18 kilo altınım var' diyerek ünlnen şarkıcı Kobra Murat, Belçika'dan dönüşü sırasında bağırsağı çatladı.
"ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"
Ambulansa hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hayranlarından helallik isteyen Kobra Murat, "Bağırsağım çatlamış. Beni ameliyata alacaklar, süreç 1 ay sürecekmiş. Sizden helalllik istiyorum. Ameliyatım baya ağır geçecekmiş, ölüm tehlikesi olan bir amelyat olacak" dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.