Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesi varmış

Katıldığı bir programda '18 kilo altınım var' diyerek ünlnen şarkıcı Kobra Murat, Belçika'dan dönüşü sırasında bağırsağı çatladı.

"ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"

Ambulansa hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hayranlarından helallik isteyen Kobra Murat, "Bağırsağım çatlamış. Beni ameliyata alacaklar, süreç 1 ay sürecekmiş. Sizden helalllik istiyorum. Ameliyatım baya ağır geçecekmiş, ölüm tehlikesi olan bir amelyat olacak" dedi