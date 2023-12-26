- Yaşam

Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesi varmış

'Kobra Murat' lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler'in bağırsağı çatladı. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, 'ölüm tehlikesi var' diyerek helallik istedi
Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesi varmış mask

Katıldığı bir programda '18 kilo altınım var' diyerek ünlnen şarkıcı Kobra Murat, Belçika'dan dönüşü sırasında bağırsağı çatladı.

"ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"

Ambulansa hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hayranlarından helallik isteyen Kobra Murat, "Bağırsağım çatlamış. Beni ameliyata alacaklar, süreç 1 ay sürecekmiş. Sizden helalllik istiyorum. Ameliyatım baya ağır geçecekmiş, ölüm tehlikesi olan bir amelyat olacak" dedi
# sosyal medya

26 Ara 2023 - 22:00 - Yaşam

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