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Sapık bakkaldan 2 çocuğa cinsel istismar!

Tokat'ta köyde bakkallık yapan Muammer N., 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan Muammer N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı
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Sapık bakkaldan 2 çocuğa cinsel istismar! mask

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR DURUMU AİLELERİNE ANLATTI


Dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşanan olayda köyde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
# ceza, sevk edildi

26 Ara 2023 - 22:03 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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