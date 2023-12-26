Sapık bakkaldan 2 çocuğa cinsel istismar!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR DURUMU AİLELERİNE ANLATTI



Dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşanan olayda köyde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.