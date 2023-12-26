Blu TV resmen satıldı! İşte yeni sahibi

Rekabet Kurulu, BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ hisselerinin Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. Böylece BluTV, ABD'li Discovery'nin oldu.

AY BAŞINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

ABD'li Discovery geçen yıl BluTV'nin hisselerinin bir bölümünü almıştı. Dünya devi şirketin tamamını ay başında imzaladığı anlaşma ile satın almıştı.

2015 YILINDA KURULDU

BluTV'yi 2015 yılında, Aydın Doğan'ın en büyük torunu Aydın Doğan Yalçındağ kurmuştu. Yalçındağ, ABD'nin önde gelen belgesel kanallarından Discovery'nin Blu TV'ye yatırım yapması ve geçiş sürecinin ardından, 9 Ocak 2023'te CEO'luk görevinden ayrılmıştı.

WARNER BROS

Warner Brothers (Warner Kardeşler) veya kısaca Warner Bros. dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biridir. AT&T'nin WarnerMedia grubunun bir iştiraki konumundadır.

Merkezi Burbank, Kaliforniya, ABD'de bulunan şirket, 1923 yılında Harry, Albert, Sam ve Jack Warner tarafından kurulmuştur. Amerikan film endüstrisinin büyük isimlerinden olan Warner Bros, adını Warner Brothers (Warner Kardeşler), kısaca Warner Bros. olarak almıştır. Aynı zamanda Motion Picture Association of America (MPA) üyesidir.