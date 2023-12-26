Kıskançlık iddiasıyla 4 çocuk annesi eşini öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde 24 Aralık'ta Mikail Başer, 4 çocuğunun annesi Sultan Başer ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Çocukların evde bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mikail Başer, tabancayla eşine ateş açtı.
Sultan Başer, kurşunun isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesini duyan komşuların ihbarı ile eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mikail Başer, adliyeye sevk edildi. Başer, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.