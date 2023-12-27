Bıçakla yaralandı, kaldırıldığı hastanede tekrar bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, mahallede aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. (29) ile kimlikleri henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. A.Ö, yakınları tarafından araçla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
GİZLEDİĞİ BIÇAKLA HASTANIN YANINA GELMİŞ
Kavganın ardından motosikletle hastaneye gelen iki kişi, içeri girerek tedavi altındaki A.Ö'nün yanına gitti. Bu sırada şüphelilerden biri gizlediği bıçakla A.Ö'yü omzundan yaralayıp kaçtı. A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bıçaklayan şüpheliyi yakalarken, diğerinin de yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.