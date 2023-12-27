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Bıçakla yaralandı, kaldırıldığı hastanede tekrar bıçaklandı

İzmir'de bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastaneye gelen husumetlisi tarafından tekrar bıçaklandı.

Anadolu Ajansı
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Bıçakla yaralandı, kaldırıldığı hastanede tekrar bıçaklandı mask

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, mahallede aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. (29) ile kimlikleri henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. A.Ö, yakınları tarafından araçla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

GİZLEDİĞİ BIÇAKLA HASTANIN YANINA GELMİŞ

Kavganın ardından motosikletle hastaneye gelen iki kişi, içeri girerek tedavi altındaki A.Ö'nün yanına gitti. Bu sırada şüphelilerden biri gizlediği bıçakla A.Ö'yü omzundan yaralayıp kaçtı. A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bıçaklayan şüpheliyi yakalarken, diğerinin de yakalanması için çalışma başlattı.
# sevk edildi, eğitim

27 Ara 2023 - 08:47 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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