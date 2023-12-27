‘Fiyatları Allah tayin eder’ dedi, yüzde 152 kâr etti!

“ Diyanet Aylık, Diyanet Aile, Diyanet Çocuk ve Diyanet Okul Öncesi Cim” adlı dergisilerin yıllık aboneliği 480 TL, aylık fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

600’er bin adet basıldı

Ancak bu dergiler için yapılan ihalede 1 milyon 40 bin adet Diyanet Aylık Dergi, 480 bin adet de Diyanet Aile dergisi bastırıldı. 24 milyon 385 bin 600 TL ödendi. Dergilerin piyasa fiyatı toplam 60 milyon 800 bin TL olarak hesaplandı. Dergilerin tanesi 16.04 TL’ye bastırıldı ama 40 TL’den satılıyor. Diyanet’in bu iki dergiden kârı, 36 milyon 414 bin 400 TL oldu. DİB, Diyanet Cim dergisi ve Geçerken dergisini ise 600’er bin adet bastırdı. Bunlar için 26 milyon 964 bin TL ödedi.Dergilerin tanesi 14.98 TL’ye mal edildi. Ancak Diyanet Çocuk ve Cim 40 TL’den, Geçerken ise 35 TL’den satılıyor. Diyanet üç dergiyi toplam 69 milyon TL’ye satacak ve bu dergilerden de 42 milyon 36 bin TL kâr edecek. Diyanet tüm dergileri toplam 51 milyon 349 bin 600 TL’ye bastırırken dergiler piyasada 129 milyon 800 bin TL’ye satılacak. Diyanet’in toplam kârı ise 78 milyon 450 bin 400 TL olacak. Diyanet dergilerden yüzde 152 kâr edecek.

Kaynak: SÖZCÜ