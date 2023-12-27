Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 27 Aralık Çarşamba günü Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Kocaeli'de havalar ısınıyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 18 derece olacak. Ara ara yağışların etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: