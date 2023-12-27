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Kırmızı bültenle aranan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla” aranan Eric Schroeder İstanbul’da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı mask

Kırmızı bültenle aranan Eric Schroeder 'Kafes-25' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla" aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder İstanbul’da yapılan 'Kafes-25' Operasyonuyla yakalandı" ifadelerini kullandı. 
# sosyal medya, uyuşturucu

27 Ara 2023 - 09:17 - Asayiş

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