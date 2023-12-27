Kırmızı bültenle aranan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Eric Schroeder 'Kafes-25' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla" aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder İstanbul’da yapılan 'Kafes-25' Operasyonuyla yakalandı" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.