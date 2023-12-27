İzmit’in Perileri, Mersin’den galibiyetle döndü “73-76”

Kentimizi ING Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin’e konuk oldu. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk periyot 29-24 ÇBK Mersin’in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrek ile birlikte oyun üstünlüğünü eline alan İzmit’in Perileri soyunma odasına 49-43 önde girdi.
PERİLER LİGDE 2’NCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Üçüncü periyodda da etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, çeyreği 68-58 önde kapattı. Maçın son çeyreğinde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen İzmit’in Perileri, parkeden 76-73 galip ayrılarak ligde 2’nci sıraya yerleşti. İzmit Belediyespor’da Ayşe Cora 21 sayı, Khaalia Hillsman 15 sayı 13 ribaund, Jaime Nicole Nared 18 sayı 10 ribaund, Gergana Ivanova 11 sayı, Sierra Lashe Calhoun 6 sayı, Özge Özışık da 5 sayı ile oynadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.