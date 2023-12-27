Gazetemiz yazdı, sorun çözüldü!

İzmit Ormanköy Villaları Sitesi sakinleri, aylardır Turkcelli’in çekim problemi yüzünden büyük sorunlar yaşamış ve sorunlarla ilgili bilgi veren Site Başkanı Mehmet Zeki Şahin şu açıklamada bulunmuştu; “Sitemiz İzmit’e 6 km uzaklıkta, doğa ile iç içe olan 50.000 m2 yeşil alanı ve 90 adet villası ile Türkiye’nin en güzel sitelerinden biridir. Bu kadar önemli bir sitenin başkanı olarak üzülerek söylemeliyim ki 4 aydan beri Turkcell çekim problemi yüzünden çok mağduruz.

MÜRAACAT ETTİK

Gerek komşularımız bireysel olarak, gerek biz site yönetimi olarak defalarca Turkcell’e müracaat etmemize rağmen komik bir şekilde ‘sistemimizde herhangi bir problem yoktur’ cevabı alıyoruz. Bari gelin istasyonunuzu kaldırın biz de başka gsm şirketine müracaat edelim diyoruz, onu da yapmıyorlar. Dış dünya ile bağlantımız sadece WhatsApp üzerinden mümkün oluyor.

EYLEM YAPTILAR

Elektrikler gittiğinde dış dünya ile maalesef bağlantımız tamamen kesiliyor. Allah korusun kış günü böyle bir durumda acil hastamız olsa ambulans bile çağıramayacağız. Bu konuda site sakinlerimiz çareyi sokağa çıkarak eylem yapmada aradılar. Siz Kocaeli’mizin değerli basınından sesimizi yetkililere duyurmanızı istiyoruz. Umarım bu çığlığımıza kulak veren birileri çıkar ve teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir devirde bu saçmalığa son verir.”

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Vatandaşların mağduriyetinin gazetemizde haberleştirilmesinin ardından, Turkcell olaya müdahale ederek mağduriyetleri giderdi. Gazetemize ulaşan bölge sakinleri teşekkürlerini ilettiler.