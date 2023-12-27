Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı iptal edildi. Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleri ile ilgileneceği öğrenildi.

Milyonlarca çalışan ve emeklinin çıkacak sonucu beklendiği Kabine toplantısı iptal edildi. Bugün yapılması beklenen 2023 yılının son Kabine toplantısının hangi tarihe ertelendiği henüz belirsizliğini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimde adaylık süreçleriyle ilgileneceği için iptal edildi. Erdoğan'ın temayül yoklamalarına katılacağı belirtiliyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret, memur ve emekli zamları olacaktı.

Kaynak: cumhuriyet