Parazit filminin yıldız oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Milyonlar izlenen ve Oscar kazanan Parazit filmindeki rolüyle tanınan dünyaca ünlü Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, aracında ölü halde bulundu.

UYUŞTURUCU MADDE SORUŞTURMASINDAN DOLAYI İŞLERİNİ KAYBETTİ

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün başkent Seul'de bir otoparkta, araç içinde ölü bulunduğunu bildiriyor. Aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edilirken yanında tüter halde bir kömür bloğu olması da dikkatlerden kaçmadı.Lee hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor.Lee Sun-kyun, Güney Kore'ye En İyi Film Oscar'ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.