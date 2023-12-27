Ambulans ile uyuşturucu nakli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler ilçesinde ambulansla uyuşturucu madde taşındığının belirlenmesi üzerine ilçe ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen istihbarat ve saha çalışmasında, şüphelilerin belirtilen ambulans aracı ile Bağcılar ilçesinden Başakşehir'deki adreslerine uyuşturucu taşıdıkları ve devamında uyuşturucu maddeyi Muğla ili Bodrum ilçesine sevk edecekleri tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için harekete geçildi

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

20 Aralık 2023 tarihinde yapılan operasyonla durdurulan araç içerisinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyi ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen şüpheli M.N. ile olaya karıştığı belirlenen M.S.H. olmak üzere toplamda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AMBULANS ÖNCEDEN TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞ

Yapılan incelemede, ambulans aracının tescil kayıtlarında "Ambulans hizmetinde kullanılamaz-trafikten men" şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu, şüphelilerin 4'ünün de sağlık çalışanı olduğu anlaşıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli M.S.H. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, G.C.S., O.D. ve M.N. ise tutuklandı.

Kaynak: SÖZCÜ