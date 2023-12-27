Kendi isimlerini kendileri koymuş zaten: "DELİLERİN TAKIMI"

Sakaryaspor’a, seyircimizin alınmadığı maçta ceza yağacak… Bir de Kocaelispor taraftarı olsaydı, demek ki katliam çıkaracaklardı… Kendi kendilerine kavga ettiler… Kendi isimlerini de kendileri koymuş zaten:

“DELİLERİN TAKIMI !”

PFDK’ya sevk edilen Sakaryaspor için alınan kararlar şöyle:

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2023 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2023- 2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 ve 5/9 maddeleri, Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın Ek-2-Drone/Helikopter Kameralar bölümü uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAŞKAN GENÇ DE CEZA ALACAK

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı CUMHUR GENÇ ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN KOCASAKAL ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CEM KAPANKAYA ’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE DE CEZA ALACAK

1.Lig’de alınan diğer kararlar şöyle… “GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan BODRUM FK-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ALTAY Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan ALTAY- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.