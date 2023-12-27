Güneş’in çocukları çok şanslı

GENÇLER EL ÜSTÜNDE

Ülkenin alt yapı denilince ilk akla gelen kulüplerinden olan Güneşspor, yatırımlarına devam ediyor. Adeta yıldız üretme fabrikası haline gelen yeşil siyahlı kulüp, U16 takımı onuruna bir yemek verdi. Yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Özkan, Seka Park Otel'de düzenlediği yemek davetinde ev sahipliğini titizlikle yerine getirdi. Başkan Nebil Uzun ile birlikte yönetici Ali Şentürk, Semih Aydın, Grubun antrenörleri Emre Koç, yine altyapı antrenörlerinden Orhan Özkan da yemeğe katıldı.