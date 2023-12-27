Güneş’in çocukları çok şanslı

GENÇLER EL ÜSTÜNDE
Ülkenin alt yapı denilince ilk akla gelen kulüplerinden olan Güneşspor, yatırımlarına devam ediyor. Adeta yıldız üretme fabrikası haline gelen yeşil siyahlı kulüp, U16 takımı onuruna bir yemek verdi. Yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Özkan, Seka Park Otel'de düzenlediği yemek davetinde ev sahipliğini titizlikle yerine getirdi. Başkan Nebil Uzun ile birlikte yönetici Ali Şentürk, Semih Aydın, Grubun antrenörleri Emre Koç, yine altyapı antrenörlerinden Orhan Özkan da yemeğe katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.