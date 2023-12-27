İç sahada Kuzuların Sessizliğine büründük: 18 puan-15 gol

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 9 iç saha maçına çıktı ve sadece 4 galibiyetle en kötü sezonlarından birini yaşadı. İç sahada 9 maçta 14 gol atan Yeşil Siyahlılar, tam 13 gol yedi. İçeride 3 kez berabere kalan takım, son 10 dakikalarda yıkıldı. İç sahadaki 3 maçta öndeyken, yanlış değişikliklerle 3 maçı da berabere kapatan Kocaelispor saç baş yoldurdu.

KOCAELİSPOR 0 – 2 Manisa FK

KOCAELİSPOR 3 – 2 Altay

KOCAELİSPOR 2 – 1 Boluspor

KOCAELİSPOR 3 – 0 Keçiörengücü

KOCAELİSPOR 1 – 1 BB Erzurum

KOCAELİSPOR 2 – 2 Gençlerbirliği

KOCAELİSPOR 2 – 1 Çorum FK

KOCAELİSPOR 0 – 3 Ümraniyespor

KOCAELİSPOR 1 – 1 Bodrum FK

KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ