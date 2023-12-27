27 Ara 2023 - 12:11- Spor G:

İç sahada Kuzuların Sessizliğine büründük: 18 puan-15 gol

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İç sahada Kuzuların Sessizliğine büründük: 18 puan-15 gol mask

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 9 iç saha maçına çıktı ve sadece 4 galibiyetle en kötü sezonlarından birini yaşadı. İç sahada 9 maçta 14 gol atan Yeşil Siyahlılar, tam 13 gol yedi. İçeride 3 kez berabere kalan takım, son 10 dakikalarda yıkıldı. İç sahadaki 3 maçta öndeyken, yanlış değişikliklerle 3 maçı da berabere kapatan Kocaelispor saç baş yoldurdu. 

KOCAELİSPOR   0 – 2       Manisa FK 

KOCAELİSPOR   3 – 2       Altay 

KOCAELİSPOR   2 – 1       Boluspor 

KOCAELİSPOR   3 – 0       Keçiörengücü 

KOCAELİSPOR   1 – 1       BB Erzurum 

KOCAELİSPOR   2 – 2       Gençlerbirliği 

KOCAELİSPOR   2 – 1       Çorum FK 

KOCAELİSPOR   0 – 3       Ümraniyespor 

KOCAELİSPOR   1 – 1       Bodrum FK 

 

KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

9

4

3

2

14

13

+1

15

 
# Kocaelispor

27 Ara 2023 - 12:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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