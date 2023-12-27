İç sahada Kuzuların Sessizliğine büründük: 18 puan-15 gol

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 9 iç saha maçına çıktı ve sadece 4 galibiyetle en kötü sezonlarından birini yaşadı. İç sahada 9 maçta 14 gol atan Yeşil Siyahlılar, tam 13 gol yedi. İçeride 3 kez berabere kalan takım, son 10 dakikalarda yıkıldı. İç sahadaki 3 maçta öndeyken, yanlış değişikliklerle 3 maçı da berabere kapatan Kocaelispor saç baş yoldurdu.
KOCAELİSPOR 0 – 2 Manisa FK
KOCAELİSPOR 3 – 2 Altay
KOCAELİSPOR 2 – 1 Boluspor
KOCAELİSPOR 3 – 0 Keçiörengücü
KOCAELİSPOR 1 – 1 BB Erzurum
KOCAELİSPOR 2 – 2 Gençlerbirliği
KOCAELİSPOR 2 – 1 Çorum FK
KOCAELİSPOR 0 – 3 Ümraniyespor
KOCAELİSPOR 1 – 1 Bodrum FK
KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ
9
4
3
2
14
13
+1
15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.