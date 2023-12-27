İzmit Kabaoğlu Fatih Caddesinde kaldırım imalatı

İzmit Kabaoğlu Mahallesinde yeni yerleşim alanlarının artmasıyla yeni yollar yapılması ihtiyacını gidermek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatih Caddesinde asfalt serimi yaptı. Taş duvar ve yağmur suyu imalatları yapılan Kabaoğlu Mahallesi Fatih Caddesinde yağmursuyu hattının tamamlanması sonrası caddede binder asfalt serim çalışması tamamlandı. Asfaltlanan caddede tretuvar yaya kaldırım imalatları yapılıyor.

2 BİN 400 TON ASFALT SERİLDİ

Daha önce stabilize yol olan Fatih Caddesinin daha konforlu hale getirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, 650 metre uzunluğunda düzenlenen Fatih Caddesinde 13 metre asfalt genişliği, 2’şer metre genişlikte karşılıklı 4 metre tretuvar, 648 metre yağmur suyu hattı ve 1500 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. Kabaoğlu Mahallesi Fatih Caddesinde 4 bin 200 ton yolun temelini teşkil eden plent miks temel, 2 bin bin 400 ton da asfalt serimi yapıldı.