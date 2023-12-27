İzmit Belediyesi Social Plus'ı mühürledi

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'nde faaliyet gösteren ünlü sosyal tesis, iskan ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle İzmit Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Tesisin içerisinde spor salonu, havuz, halı sahalar, hamam ve kafe bulunuyor.
"Haksız ve mesnetsiz bir işlem"
Kafenin ortağı Tahir Özer, "Mühürleme işlemi, haksız ve mesnetsiz bir işlem. Bir eksiklik varsa ilgili kurum yani İzmit Belediyesince bize yazı olarak bildirilmeliydi. Bizim tadilat projemiz vardı, önceki projelerimizi baz alarak burayı kapatmaya çalışıyorlar. İskanı vermediği gibi çalışma ruhsatı da vermemektedir. Bunun tek bir sebebi var. Başka bir siyasi düşünceye hizmet edildiğini düşünüyorlar. Kamu gücünü kullanarak, bu tür bir zulüm yapıyorlar" dedi.
"100'e yakın çalışan personelimiz var"
Özer, gün içinde çok sayıda vatandaşa hizmet verdiklerini, spor tesislerine yaklaşık 5 bin kişinin abone olduğunu ve 100 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, "100'e yakın çalışan personelimiz var. Personel şuanda işsiz. Bazı personellerimizin çocukları var. Üniversitede okuyan, ailelerinin para göndermediği, bizim istihdam ettiğimiz öğrencilerimiz var" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
ENGİN - kılıncdaroğlu gibi yapmak lazım oturacan seyredecen tiyotroyu
Wallace Emre. - O zaman bende kuralsız yere kuralsız iş yapıp tesis açayım.Personel işsiz kalacak diye ağlayayım mağduru oynayayım iyiymiş
Ssciaa - be vicdansızlar bu kadar çalışan bu kadar emeği çöp etmek ne kadar kolay sizin için
Hakan - Eee akp türkiye genelinde nasıl çalışıyorsa hükümete uymak gerekir değilmi işine gelene yolver işine gelmeyene dur de ilk evvale aynaya bakacannn
Hakan - Bizde akp nin kendi yandaşlarını nasıl kolladığını bahsettik iyi okusan anlardınnn
Ziya - İzmit belediye si hangi partide acaba...
Mehmet - Kanuna aykırı iş yapmadan önce düşüneceklerdi. Daha doğrusu tüm kanuni süreç bitmeden açılış yapmayacaklardı. İmar affı gibi bişi talep edeceklerdi. Onlar yüzünden çalışanlarda üyelerde mağdur oldu. 2 senedir olan bir süreç, satış personelleri ve müdürleri biliyordu bunun olacağını. İzmit belediyesi de bu işi daha erken halletmeliydi veya olayı duyurmalıydı ki kimse bu kadar mağdur olmamalıydı. Bile bile lades
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.