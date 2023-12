Çince, Japonca bilene 15 günde iş garantisi!

Programın açılışını yapan Mektebim Kolejleri İş Dünyası ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, “Bugün çok heyecan verici bir gün, çünkü birkaç ay önce bölgenin en büyük girişimcilik projesini Mektebim Kolejleri ile başlatmıştık. Bu girişimcilik projesinde de amacımız liseden başlayarak ortaokul, hatta anaokulu seviyesine kadar girişimcilik projeleri tasarlamaktı. Tüm öğrencilere vizyonlarıyla ilham olacak, şirketleriyle onlara stajlar ve iş imkanları sunacak mükemmel bir iş dünyası şampiyonlar ligi kurduk. Bu kurul 9 isimden oluşuyor ve hepsi kendi alanlarında sektör lideri konumunda. Öyle ki, bu 9 üyenin 6’sının borsada kote şirketleri var. O kadar devasa bir grup ile beraber başladık. Okullarda girişimcilik kulüpleri kuruldu. Şimdi de 2’nci faza geçtik. Bu iş dünyası kurulu, aynı bir girişimcilik turnesi edasıyla, tüm Anadolu’yu ve büyük illerimizi gezecekler” diye konuştu.

“GENÇLERE GİRİŞİCİLİK ALANINDA İLHAM OLMAK İSTİYORUZ”

Önce Silivri’deydik. Şimdi Kocaeli’deyiz. Bu turnemiz Ankara, İzmir, Samsun, Urfa, Diyarbakır, tüm illerimizde gençlerimizle kucaklaşacak. Yüzlerce girişimcimize aslında girişimcilik anlamında ilham olacağız. Bu turne devam ederken de bir sonraki projemize başlıyoruz. Tüm yıl boyunca bunun gibi 9 farklı proje yapacağız. Şu anda çok heyecanlıyız. Çünkü ‘Bir fikrin mi var? Girişimcilik Yarışması da başlayacak. Tanıtımını bugün yapacağız. Bu proje sadece Mektebim öğrencilerini değil, Türkiye’deki bir fikri olan tüm lise, ortaokul öğrencilerini kapsayacak. Bir fikri olan her öğrenci bu yarışmaya başvuracak. Başvuruları internet üzerinden alıyoruz. Burada ulusal ve uluslararası firmaların öğrencilerimize vereceği mükemmel ödüller var. Hatta 1’inci olan öğrencimizin şirketi direk kurulacak. Bu da aslında lise döneminde daha önce hiç yapılmamış bir şey. O yüzden de inanılmaz heyecanlı bir döneme girdik. Tüm gençlerimizi fikirleriyle birlikte bu yarışmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN BUGÜNE ADAPTE OLARAK YARINA HAZIRLANMASI ÖNEMLİ”

Toplantıda öğrencilerle tecrübelerini anlatarak geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunan Arzum Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise “Gençlere tecrübelerimizi anlatıp hata yapmadan daha hızlı ilerlemelerini, sevdiklerin işin peşinden koşmalarını, başarıya daha çabuk ulaşmalarını hedefliyoruz. Gençlere her zaman pozitif bakıyorum. Dönem değişiyor, zaman zaman, ‘Dönem bizim zamanımız gibi değil’ sözünü duyuyoruz. Bu doğrudur, zaman zaten sürekli akıp giden bir kavram. O yüzden gençlerin bugüne adapte olarak kendilerini yarına hazırlamaları çok daha önemli” dedi.

Günümüzde bilgiye kolayca ulaşılabildiğini aktaran Kolbaşı, “Bizler de bu yollardan bu şekilde geçtik. Bizim zamanımızda da ‘ilerde bu böyle olmayacak’ denilen şeyler gerçekten de çok farklı bir noktaya geldi. Zaten bugün bambaşka bir dijital çağ içerisindeyiz. Bilgi her an, her dakika elinizin altında. Biz eskiden kütüphaneye gider, hatta bazı kütüphanelere girmek için sıra beklerdik. Bugün bilgi canınız istediği anda önünüze gelebiliyor. İstediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ben çalışan ve sevdiği işin peşinden giden her gencin şansını çok yüksek görüyorum. İngilizcenin yanında normalde hayatlarının içerisinde olmayan farklı bir lisan öğrenerek kendilerine bir başka geleceğe hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Bazen bana, ‘Sizin ürününüzdeki inovasyon nedir?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Sizin özgeçmişinizdeki inovasyon nedir?’ şeklinde yanıtlıyorum. Ben şunu garanti ediyorum. Bugün İngilizcenin yanında Korece, Japonca veya Çince’den birini bilen bir kişinin özgeçmişini getirin, 15 gün içerisinde iş garanti ediyorum. Dolayısıyla bugün o farkı yaratabilen herkes bence yarın kendisini Türkiye’de ve dünyada farklı bir yere konumlandıracaktır” diye konuştu.