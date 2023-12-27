27 Ara 2023 - 12:51- Spor G:

Dış sahada aslan kesildik: 18 puan-15 gol  

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Dış sahada aslan kesildik: 18 puan-15 gol   mask

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 8 dış saha maçına çıktı ve 6 galibiyetle zirveye koştu. Dışarıda 15 gol atan takım sadece 7 gol yedi. Hiç berabere kalmayan takımımız, dışarıda sadece iki maçta, onda da lider Eyüp’e ve olağanüstü şartlarda oynanan Sakarya’ya yenildi. 

KOCAELİSPOR DIŞ SAHA MAÇLARI:

Eyüpspor            2 – 0       KOCAELİSPOR

Adanaspor         0 – 2       KOCAELİSPOR 

Ş.Urfaspor          0 – 2       KOCAELİSPOR 

Tuzlaspor            1 – 2       KOCAELİSPOR 

Göztepe              0 – 1       KOCAELİSPOR 

Giresunspor      1 – 4       KOCAELİSPOR 

Bandırmaspor   0 – 3       KOCAELİSPOR

Sakaryaspor       3 – 1       KOCAELİSPOR 

 

KOCAELİSPOR’UN DIŞ SAHA KARNESİ

O

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B

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Y

AV

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8

6

0

2

15

7

+8

18

 
# Kocaelispor

27 Ara 2023 - 12:51 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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