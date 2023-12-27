Dış sahada aslan kesildik: 18 puan-15 gol  

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 8 dış saha maçına çıktı ve 6 galibiyetle zirveye koştu. Dışarıda 15 gol atan takım sadece 7 gol yedi. Hiç berabere kalmayan takımımız, dışarıda sadece iki maçta, onda da lider Eyüp’e ve olağanüstü şartlarda oynanan Sakarya’ya yenildi.
KOCAELİSPOR DIŞ SAHA MAÇLARI:
Eyüpspor 2 – 0 KOCAELİSPOR
Adanaspor 0 – 2 KOCAELİSPOR
Ş.Urfaspor 0 – 2 KOCAELİSPOR
Tuzlaspor 1 – 2 KOCAELİSPOR
Göztepe 0 – 1 KOCAELİSPOR
Giresunspor 1 – 4 KOCAELİSPOR
Bandırmaspor 0 – 3 KOCAELİSPOR
Sakaryaspor 3 – 1 KOCAELİSPOR
KOCAELİSPOR’UN DIŞ SAHA KARNESİ
O
G
B
M
A
Y
AV
P
8
6
0
2
15
7
+8
18
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.