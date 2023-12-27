Dış sahada aslan kesildik: 18 puan-15 gol  

Kocaelispor sezonun ilk yarısında 8 dış saha maçına çıktı ve 6 galibiyetle zirveye koştu. Dışarıda 15 gol atan takım sadece 7 gol yedi. Hiç berabere kalmayan takımımız, dışarıda sadece iki maçta, onda da lider Eyüp’e ve olağanüstü şartlarda oynanan Sakarya’ya yenildi.

KOCAELİSPOR DIŞ SAHA MAÇLARI:

Eyüpspor 2 – 0 KOCAELİSPOR

Adanaspor 0 – 2 KOCAELİSPOR

Ş.Urfaspor 0 – 2 KOCAELİSPOR

Tuzlaspor 1 – 2 KOCAELİSPOR

Göztepe 0 – 1 KOCAELİSPOR

Giresunspor 1 – 4 KOCAELİSPOR

Bandırmaspor 0 – 3 KOCAELİSPOR

Sakaryaspor 3 – 1 KOCAELİSPOR