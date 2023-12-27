Hürriyet, güne Alikahya’da işçileri ziyaret ederek başladı 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya bölgesinde işe gitmek için sabahın ilk saatlerinde servis bekleyen emekçilere ’kolay gelsin’ dedi. Hürriyet, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile birlikte işçileri ziyaret etti.
"EMEK VE ALIN TERİ ÇOK KIYMETLİ"
Başkan Hürriyet, emekçilere açma ve meyve suyu ikram ederken, "Her fırsatta sabahın erken saatlerinde işçilerimizi ziyaret ediyoruz. Emek ve alın teri bizim için çok kıymetli. Tüm emekçilere işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.