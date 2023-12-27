İlk yarı atılan ve yenilen gol istatistikleri: Başta attık, sonlarda hem attık, hem yedik

Kocaelispor sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta toplam 29 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.33 puanla ikinci sırada yer alan ekibimiz, deplasmanlarda 15 gol atıp 7 gol yerken, iç sahada 14 gol atıp tam 13 gol yedi. 10 galibiyet 3 beraberlik alan ekip, 4 kez de yenilgi tattı. Kocaelispor bu 17 maçın ilk 15 dakikasında 5 gol atarak adeta maçlara galip başladı. En çok golü 31-45 dakikalar arasında 7 golle kaydeden Yeşil Siyahlılar, 46-60 arası ve 76-90 arası 6’şar gol attı. En az golleri ise 61-75 arası attı. Bu 15 dakikalık dilimde Körfez sadece 2 gol sevinci yaşabildi. Kocaelispor ilk yarıdaki 17 maçta attığı 29 golün 15’ini ilk yarı, 14’ünü ikinci yarı rakip filelere bıraktı.
Atılan Gollerin Zamana Dağılımı:
1 / 15
5 gol
16 / 30
3 gol
31 / 45
7 gol
46 / 60
6 gol
61 / 75
2 gol
76 / 90
6 gol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.