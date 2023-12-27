KOTO’nun sağlık turizmi atağı meyvelerini vermeye başladı

İlimizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının, sağlık turizminden daha fazla pay almalarını sağlamak adına, uluslararası nitelikle fuarlara katılım başta olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası, sahada da karşılığını almaya başladı. Fuar organizasyonlarında kurulan diyaloglar, somut işbirliklerine dönüşürken, Kocaeli sağlık turizmi profesyonellerinin de radarına girdi. Kocaeli’nin sağlık turizminde kat ettiği yolu değerlendirmek ve gelecek dönem vizyonunu belirlemek adına görüşme ve istişare toplantısı düzenleyen KOTO, Avrupa’da faaliyet gösteren 450 seyahat bürosunu bünyesinde bulunduran Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel’i konuk etti.

PAY ALMAYI HAK EDİYOR

İlk olarak, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret eden Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden KOTO Başkanı Bulut, Kocaeli’nin Avrupa’da sağlık turizmi alanında markalaşması adına sahada yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “Kocaelili sağlık firmalarımız, fiziki donanımları ve tıbbi uygulamaları ile bu pazardan daha fazla pay almayı fazlasıyla hak ediyor. KOTO olarak, sağlık kuruluşlarımızın bu pazarda daha fazla varlık gösterebilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRSAB İLE GÖRÜŞME

Akabinde, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Fatih Sarıoğlu’nun ev sahipliğinde TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş ile görüşme gerçekleştiren Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel, acentelerin sürece katkısını ortaya koydu. KOTO’nun sağlık turizmi atağının önemine ve acentelerin kilit rolüne vurgu yapan Şenel, ardından ilimizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen ‘Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı’na katıldı.

BÜYÜK GELİŞMELER

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, önemli gelişmeler yaşandığını kaydederek, “Almanya’da yerleşik Türk Acenteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel’in katılımlarıyla, Kocaeli’nin sağlık turizmin daha fazla pay almasına adına yapılabilecekler hakkında bilgi alışverişi yapmak istedik. Pandemi sonrası yaşanan sağlık turizmi artışı, sağlık turizmi teşvikleri ve ilgili bakanlıkların destekleri sayesinde, ülkemiz sağlık sektöründe büyük gelişmelere imza atıldı. Başta hekimlerimiz ve sağlık tesislerimizin kalitesi olmak üzere, rekabetçi fiyat sunabilme, farklı turizm ve kültürel aktivitelerin de seyahate dahil edilmesi en önem avantajlarımız olarak söyleyebiliriz.

SAĞLIK HİZMETLERİ

2023 yılının ilk yarısında Türkiye'yi sağlık hizmeti amacıyla ziyaret eden 746 bin 290 kişi ağırlandı ve sağlık turizminden elde edilen gelir 1 milyar 33 milyon ABD dolarına ulaştı. TÜRSAB, Türkiye'nin 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turistini ağırlayacağını öngörmektedir. Kocaeli Ticaret Odası olarak kentimizin sağlık turizminden daha çok pay alması önceliğimiz.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Üyelerimizin devlet desteklerinden azami oranda yararlanması adına sağlık sektörü özelinde bilgilendirme toplantı düzenledik. Ardından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yurtdışında sırasıyla Bosna Hersek, Hollanda ve Almanya’da gerçekleştirilen sağlık turizmi fuarlarına katılım sağladık. İlgili ülkelerde sağlık ve sigortacılık sistemi ile ilgili konferanslara ve ikili iş görüşmeleri etkinliklerinde üyelerimiz adına görüşmeler gerçekleştirdik.

SARAYBOSNA TEMASLARI

Saraybosna’da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı’nda; Saraybosna Devlet Başkanı Eşi ve Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Sebija Izetbegović, Zenica- Doboy Kantonu Sağlık Bakanı Dr. Adnan Jupic, Bosna Hersek Sağlık Sigortacılığı Kurumu Başkanı Vlatka Martinovic, Bosna Hersek Sağlık Sigortası ve Reasürans Fonu Yabancı Sigorta Servisi Başkanı Suada Kovacevic, Yurtdışı Hasta Sevki Yöneticisi Predrag Puhalo ile görüşmeler gerçekleştirdik.

AMSTERDAM TEMASLARI

Amsterdam’da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı’nda; Amsterdam Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Achmed Baadoud, Temos Uluslararası Sağlık Akreditasyonu Başkanı Dr. Claudia Mika, Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem Emre ve Avrupa’da yerleşik sağlık turizmi firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik.

FRANKFURT TEMASLARI

Frankfurt’ta gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı’nda; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Almanya Müdürü Ferruh Parmaksız, TDG (Türk Alman Sağlık Vakfı) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ulrich Klör, MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, Rhein-Main Türk Alman İş Adamları Derneği Başkanı Turgut Sezgin ve firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. 2022 yılı içerisinde USKAF 7: Sağlik Turizmi Kongresi ve Fuarı’nın Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. Hem fuar kısmında katılımcılarımızdan hem de kongre de güzel geri dönüşler aldık. Bunun için ciddi etkinlik ve organizasyonlar düzenledik ve aynı kararlılıkla düzenlemeye devam edeceğiz. Bu alandaki çalışmalarımızı destekleyen KOTO Başkanımız Necmi Bulut’a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim” dedi.

ULUSLARARASI FUARLAR

Türk Acenteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel, sağlık turizmi alanında Kocaeli’ye ilgili arttırmak adına uluslararası fuarlarda stant açan ve somut işbirlikleri sağlayan KOTO’nun bu atağının önemli bir hamle olduğuna vurgu yaparak, “Ülkelerin ve şehirlerin sağlık turizmi potansiyellerinin tanıtılmasında, fuarlar kilit rol oynuyor” dedi. Sağlık turizmi İstişare Toplantısı için Almanya’dan geldiğini vurgulayan ve Türk Acenteler Birliği’nin Kocaeli özelinde geliştirdiği projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Şenel, ilimizin yüksek potansiyel taşıdığına vurgu yaptı.

KOCAELİ’DE BULUŞUYOR

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin görüşüldüğü toplantıda ayrıca, sektör adına önemli bir organizasyon olan Almanya başta olmak üzere, Hollanda ve Belçika’dan sağlık turizmi profesyonellerinin Şubat ayında ilimizde buluşma gerçekleştirmesi kararı alındı.