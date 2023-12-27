Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı

Amatör branşlarda ses getiren Derincespor Kulübü bünyesinde 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulurken, kick boks branşı da çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde Murat Polat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kick boks sporcuları bu kez kuşak sınavına katıldı.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın katılarak takip ettiği kick boks kuşak töreni sonunda 60 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, kuşak, sertifika ve ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, " Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.
Amatör branşlarda ses getiren Derincespor Kulübü bünyesinde 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulurken, kick boks branşı da çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde Murat Polat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kick boks sporcuları bu kez kuşak sınavına katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.