CHP’nin Gebze adayı Ensar Öğüt mü oluyor?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kocaeli’de başarılı olmayı hedefleyen CHP’de seçim çalışmaları devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt’ün, CHP’den Gebze Belediye Başkan adaylığı için nabız yokladığı öğrenildi. Öğüt’ün Gebze Belediyesi adayı olma istediğini CHP Genel Merkezi’ne bildirdiği gelen haberler arasında. Öğüt, daha önce bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı yapmış, 2014 seçim sürecinde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu.