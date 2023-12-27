CHP’nin Gebze adayı Ensar Öğüt mü oluyor?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kocaeli’de başarılı olmayı hedefleyen CHP’de seçim çalışmaları devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt’ün, CHP’den Gebze Belediye Başkan adaylığı için nabız yokladığı öğrenildi. Öğüt’ün Gebze Belediyesi adayı olma istediğini CHP Genel Merkezi’ne bildirdiği gelen haberler arasında. Öğüt, daha önce bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı yapmış, 2014 seçim sürecinde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.