Öldürdüğünü itiraf etmişti: Sosyal medyadan ilan vermiş

Adana'da meydana gelen olay, 24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesinde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü.

Cansız bedenin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan televizyon yayınına katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü. Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

SOSYAL MEDYADA KAYIP İLANI VERMİŞ

Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu'nun, öldürdüğünü itiraf ettiği ve 24 Aralık'ta öldürülmüş halde bulunan Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlunun kayıp ilanı paylaşımına, "Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış" gibi yorumlar yaptı.