İsmail Kartal, ‘Çağlar olmazsa Emir Fenerbahçe’ye geri gelir' diye bastırıyor! Buyurun cenaze namazına !..

Kocaelispor transfer dönemini sıkıntılı geçiriyor. Bir yandan flaş isimlerle görüşürken, diğer yandan takımdaki flaş kiralıkları kulüplerinin istemesiyle endişe yaşıyor. Fenerbahçe’nin Kocaelispor’a kiralık verdiği ve geri çağırma maddesi koydurduğu Emir Ortakaya’yı, İsmail Kartal geri istiyor. Atletico Madrid’de varlık gösteremeyen Çağlar’ı isteyen Kartal, milli stoperin gelmemesi durumunda Emir’e kancayı taktı.

SAMSUN BARIŞ’I GERİ İSTİYOR

Yine geri çağırma maddesiyle kiralık olarak anlaşılan Samsunlu Barış Alıcı’yı kulübü geri istiyor, Samsun, transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Kocaelispor’da ilk yarı mükemmel bir grafik çizen, 4 gol atan, 4 de asist yapan Barış, takımın adeta itici gücü oldu. Sakarya maçının en iyisi yine Barış Alıcı’ydı.