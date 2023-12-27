İsmail Kartal, ‘Çağlar olmazsa Emir Fenerbahçe’ye geri gelir' diye bastırıyor! Buyurun cenaze namazına !..

Kocaelispor transfer dönemini sıkıntılı geçiriyor. Bir yandan flaş isimlerle görüşürken, diğer yandan takımdaki flaş kiralıkları kulüplerinin istemesiyle endişe yaşıyor. Fenerbahçe’nin Kocaelispor’a kiralık verdiği ve geri çağırma maddesi koydurduğu Emir Ortakaya’yı, İsmail Kartal geri istiyor. Atletico Madrid’de varlık gösteremeyen Çağlar’ı isteyen Kartal, milli stoperin gelmemesi durumunda Emir’e kancayı taktı.
SAMSUN BARIŞ’I GERİ İSTİYOR
Yine geri çağırma maddesiyle kiralık olarak anlaşılan Samsunlu Barış Alıcı’yı kulübü geri istiyor, Samsun, transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Kocaelispor’da ilk yarı mükemmel bir grafik çizen, 4 gol atan, 4 de asist yapan Barış, takımın adeta itici gücü oldu. Sakarya maçının en iyisi yine Barış Alıcı’ydı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemal - yav orada zaten burak oynuyordu ve başarılıydı,, bu kadar panik neden,,,siz orta alan için yaygara kopartın,, en az 3 nokta transfer lazım,,cihat, mert, yedek,, 1 kanat forvet, bitti,,,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.