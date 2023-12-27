Zafer Partililer şehitler için yürüdü

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda iki günde 12 asker şehit oldu. Saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatılırken hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Kahreden haberin ardından birçok kesimden olaya ilişkin protesto kararı ve tepki gelmişti. Zafer Partisi Körfez İlçe Başkanı Cihat Comart 12 askerin şehit edilmesine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'taki sınır ötesi operasyonda isimleri sırasıyla

Piyade Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM-Şanlıurfa

Piyade Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN-Yozgat

Piyade Söz.Er Cebrail DÜNDAR-Mardin

Piyade Söz.Er Semih YILMAZ-Kırıkkale

Piyade Söz.Er Kemal ASLAN-Elazığ

Piyade Söz.Er Enes BUDAK-Ağrı

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı-Zonguldak

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca-Tokat

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu-Sinop

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın -Malatya

Piyade Teğmen Ramazan Günay-Afyonkarahisar

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan-Denizli

olmak üzere 12 vatan evladı vatanın selameti için ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Verdiğimiz 12 şehit 12 baba ocağına ateş düşürdü. Türk Milleti 12 evladı için gözyaşı döktü. Türk Milleti matemdeyken bundan keyif alırcasına, DEM Partili vekiller terör örgütü pkk'nın yayın kuruluşlarında "İşgalciler cezalandırıldı" şeklinde alçakça ifadelerin altyazı olarak verildiği yayınlarda Türk Milletinin aleyhine açıklamalar yapmaktan çekinmemekte, DEM Parti sözde Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise bebek katili için "Öcalan'a tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da huzur bulamayacak" beyanatı ile Türk Milletinin toplumsal huzur ve güvenliğini açıkça tehdit etmekten geri çekinmemektedir. Bununla birlikte Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bunu fırsat belleyerek Türkiye'de özerklik ve federasyonun tartışılması gerektiğini yüzsüzce söylemiştir.

Terörün ve teröristlerin "esas amacı" fiziki olarak bir bölgeyi silahla ele geçirmek değildir. Terör, "korkutma" ve "yıldırma" politikası izleyerek amacına ulaşır. Terörle mücadele yerine müzakere edilmesi terörü şımartır, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün aleyhine görüşlerin utanmadan beyan edilmesine sebep olur. Fiziki terörle zemin hazırlayıp, bürokrasiye taleplerde bulunarak devam ederler. Bu siyasi görünümlü oluşumlar eli silahlı teröristler kadar tehlikeli, en hain pusulardan bile belki daha sinsidir.

Türk Milletinin merhameti ve sağduyulu yaklaşımı yıllarca istismar edilirken artık bu art niyete karşı sessizliği bozmanın vakti gelmiştir. Biz Zafer Partililer olarak, terörle organik bağlantılarını inkar edemeyen bu yapıların yasal bir siyasi parti vasfıyla yürütüldüğüne inanmıyor, Türk Milletine düşmanlığın Gazi Meclis'te söz hakkının olmaması gerektiğini düşünüyor ve terörle mücadele konusunda atılması gereken ilk somut adımın, terör örgütünün siyasi uzantısı olan bu yapıların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu gereğince kapatılması olduğuna inanıyoruz. Bu konunun siyaset üstü bir zaruriyet doğurduğuna ve kamuoyunun görüşünün de bu olduğu inancıyla, Türk güvenlik bürokrasisi için en büyük iç tehlike haline gelen bu bölücü yapılanmalar hakkında gereken sürecin başlatılması için yetkili kamu kurumlarını iş başına davet ediyoruz."