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KOCAELİ TARAFTAR’IN GELENEKSEL ANALİZİ: Rakamlar yalan söylemez işte ilk yarı karnemiz !..

Kocaelispor’un ilk yarı futbolcu istatistiklerini çıkardık. Rakamlar yalan söylemez diyerek analiz yaptığımızda, tüm takımın futbolcularının piyasa değeri toplam 9 milyon 300 bin Avro’ya ulaşıyor…

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİ TARAFTAR’IN GELENEKSEL ANALİZİ: Rakamlar yalan söylemez işte ilk yarı karnemiz !.. mask

Kadroda 28 futbolcu bulunuyor, yaş ortalaması da 28. Yani orta yaşlı bir takım kurduk ve ilk yarıyı direkt Süper Lig hattı olan 2.sırada bitirdik. 28 futbolcudan 7’si ise başka ülkelerden kentimize geldi…

TANKE GOL REKORU, CANDEİAS OYNAMA REKORU KIRDI

Gol kralımız, 1.Ligde de krallıkta ikinci sırada bulunan Brezilyalı Sambacı Tanke oldu. Formayı adeta sırtından çıkarmayan 2.kaptan Candeias ise 1523 dakika forma giydi. 17 maçta ilk on birde sahaya çıktı, Gökhan kaleye geçene kadar da, kaptanlık pazı bandını kolundan çıkarmadı. Futbolcuların tek çek piyasa değerine baktığımızda ise en pahalı futbolcumuzun Gürcü Beridze olduğu ortaya çıkıyor. Beridze’nin piyasa değeri tam 2 milyon Avro. Tanke ise 1 milyon Avroyla ikinci en değerli futbolcumuz oldu.

ASİST KRALLARIMIZ CANDEİAS, AMARAL VE BARIŞ ALICI OLDU

Kocaelispor’un ilk yarıda attığı 29 golün 12’sine asist olarak 4 futbolcu imza attı. Portekizli Candeias, Amaral ve Barış Alıcı asist kralı oldu. Samsun’dan kiralık alınan Barış 4 gole imza atarken, Fenerbahçe’den kiralık alınan ümit milli Emir Ortakaya, stoper olmasına rağmen, 3 golle skorlarımıza yüksek katkı sundu. Emir, müthiş kafa golleriyle kendisini ayakta alkışlattı. 8 gollü Tanke’den sonra Candeias 3, Yusuf Cihat, Amaral, Beridze, Cem Ekinci 2’şer golle katkı sundu. Diğer gollerimizi Atila, yolları ayırdığımız Emre Gültekin attı.  

3 KEZ KIZARDIK, 35 KEZ SARARDIK, ISIRIKÇI FOFANA TARİHE GEÇTİ

Kocaelisporlu futbolcular, sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitirirken hayli hırçındı. 3 futbolcusu kırmızı kart gören takım, 35 kez de sarı kart cezası aldı. Oğuz Ceylan 6 sarı kart ve bir maç cezayla rekor kırdı. Mert Çölgeçen ve Emir Ortakaya da 4’er sarı kartla Oğuz’u izledi. Emre Gültekin, Tanke ve Fofana kırmızı kartla cezalandırılırken, Fofana’nın Altaylı Ceyhun’u omzundan ısırması, ilk yarının gündeminde baş sıraya çıkan olay oldu. Fofana 3 maç, Tanke de gereksiz bir maç ceza alırken, takıma ağır darbe vurdu. 

KOCAELİSPOR’UN İLK YARI FUTBOLCU İSTATİSTİKLERİ:

 

F.N.       FUTBOLCU          DEĞERİ                POZ.      YAŞ        MAÇ      GOL       ASİST    SARI      KIR.        İLK 11    O.SÜRE

1

Harun Tekin

100.000

K

34

11

1

11

990

25

Gökhan Değirmenci

200.000

K

34

7

1

7

630

67

Mehmet Enes Sarı

100.000

K

23

77

Oğuz Ceylan

350.000

D

33

16

1

6

15

1372

19

Atila Turan

600.000

D

31

15

1

1

3

14

1244

4

Emir Ortakaya (k)

800.000

D

19

15

3

4

11

1062

55

Yusuf Abdioğlu

300.000

D

34

14

1

8

772

53

Burak Öksüz

850.000

D

27

13

3

13

1126

3

Onur Atasayar

125.000

D

28

5

1

4

345

2

Alihan Kubalas

250.000

D

32

4

1

3

271

32

Mehmet Yılmaz

400.000

D

28

4

1

3

244

8

Cihat Çelik

100.000

O

27

17

2

17

1149

40

Emre Gültekin

275.000

O

30

16

1

2

1

9

878

20

Mert Çölgeçen

O

22

14

4

4

510

70

Barış Alıcı (k)

500.000

O

26

13

4

4

6

607

24

İb.Fofana (k)

O

21

12

1

5

570

45

Mesut Can Tunalı

50.000

O

22

7

1

1

3

233

27

Emre Nefiz

150.000

O

29

2

1

88

21

Bedirhan Yıldız

O

18

1

30

25

Serhat Doğukan

O

23

1

27

23

Yağız Gül

O

18

10

Daniel Candeias

200.000

F

35

17

3

4

2

17

1523

41

Joao Amaral

350.000

F

32

16

2

4

14

987

9

Atabey Çiçek

300.000

F

28

16

1

3

375

99

Douglas Tanque

1.000.000

F

30

15

8

1

3

1

14

1249

Giorgi Beridze

2.000.000

F

26

11

2

1

1

8

701

7

Cem Ekinci

200.000

F

33

11

2

6

558

11

Chr.Kouakou

100.000

F

28

10

1

216

 

TOPLAM:

28 futbolcu

9,30 M €

Ort.

28

# Kocaelispor, oldu, ceza, Samsun

27 Ara 2023 - 14:32 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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