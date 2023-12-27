KOCAELİ TARAFTAR’IN GELENEKSEL ANALİZİ: Rakamlar yalan söylemez işte ilk yarı karnemiz !..

Kadroda 28 futbolcu bulunuyor, yaş ortalaması da 28. Yani orta yaşlı bir takım kurduk ve ilk yarıyı direkt Süper Lig hattı olan 2.sırada bitirdik. 28 futbolcudan 7’si ise başka ülkelerden kentimize geldi…

TANKE GOL REKORU, CANDEİAS OYNAMA REKORU KIRDI

Gol kralımız, 1.Ligde de krallıkta ikinci sırada bulunan Brezilyalı Sambacı Tanke oldu. Formayı adeta sırtından çıkarmayan 2.kaptan Candeias ise 1523 dakika forma giydi. 17 maçta ilk on birde sahaya çıktı, Gökhan kaleye geçene kadar da, kaptanlık pazı bandını kolundan çıkarmadı. Futbolcuların tek çek piyasa değerine baktığımızda ise en pahalı futbolcumuzun Gürcü Beridze olduğu ortaya çıkıyor. Beridze’nin piyasa değeri tam 2 milyon Avro. Tanke ise 1 milyon Avroyla ikinci en değerli futbolcumuz oldu.

ASİST KRALLARIMIZ CANDEİAS, AMARAL VE BARIŞ ALICI OLDU

Kocaelispor’un ilk yarıda attığı 29 golün 12’sine asist olarak 4 futbolcu imza attı. Portekizli Candeias, Amaral ve Barış Alıcı asist kralı oldu. Samsun’dan kiralık alınan Barış 4 gole imza atarken, Fenerbahçe’den kiralık alınan ümit milli Emir Ortakaya, stoper olmasına rağmen, 3 golle skorlarımıza yüksek katkı sundu. Emir, müthiş kafa golleriyle kendisini ayakta alkışlattı. 8 gollü Tanke’den sonra Candeias 3, Yusuf Cihat, Amaral, Beridze, Cem Ekinci 2’şer golle katkı sundu. Diğer gollerimizi Atila, yolları ayırdığımız Emre Gültekin attı.

3 KEZ KIZARDIK, 35 KEZ SARARDIK, ISIRIKÇI FOFANA TARİHE GEÇTİ

Kocaelisporlu futbolcular, sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitirirken hayli hırçındı. 3 futbolcusu kırmızı kart gören takım, 35 kez de sarı kart cezası aldı. Oğuz Ceylan 6 sarı kart ve bir maç cezayla rekor kırdı. Mert Çölgeçen ve Emir Ortakaya da 4’er sarı kartla Oğuz’u izledi. Emre Gültekin, Tanke ve Fofana kırmızı kartla cezalandırılırken, Fofana’nın Altaylı Ceyhun’u omzundan ısırması, ilk yarının gündeminde baş sıraya çıkan olay oldu. Fofana 3 maç, Tanke de gereksiz bir maç ceza alırken, takıma ağır darbe vurdu.

KOCAELİSPOR’UN İLK YARI FUTBOLCU İSTATİSTİKLERİ:

F.N. FUTBOLCU DEĞERİ POZ. YAŞ MAÇ GOL ASİST SARI KIR. İLK 11 O.SÜRE

TOPLAM: