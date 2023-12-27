Enerjide zamlı tarifeler belli oldu

Gelecek yıla yönelik doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.
Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.