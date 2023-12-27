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10 gündür haber alınamayan Sudenaz evine döndü

Gölcük ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Sudenaz'ın evine döndüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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10 gündür haber alınamayan Sudenaz evine döndü mask

Olay, 10 Aralık günü Kavaklı Mahallesi 74. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya ve Tezcan Mendi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Sudenaz (17), babası evde uyuduğu esnada dışarıya çıktı. Tezcan Mendi okuldan gelen diğer kızının kapı ziline basmasıyla Sudenaz'ın evde olmadığını fark etti. Tezcan Mendi, kızını her yerde arasa da bulamadı. Baba ardından Niğde'de bulunan eşi Derya Mendi'ye haber verdi. Dünyası adeta başına yıkılan Derya Mendi alelacele Kocaeli'ye döndü.
10 gündür haber alınamayan Sudenaz Mendi'nin bugün ailesiyle birlikte yaşadığı evine döndüğü öğrenildi.
# HABER

27 Ara 2023 - 15:04 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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