- Spor

Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi.
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi! mask

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye oldu.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırması nedeniyle cezaevine sevk edilen Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

12 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI
Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sarmıştı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.

Faruk Koca olayın saldırının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: cumhuriyet
# faruk koca, halil umut meyer, oldu

27 Ara 2023 - 15:06 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.543.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Çekirge - Kendisini boks ringlerinde görelim bir muhammed ali de türkiyede olsun fenamı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Aralık 16:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL