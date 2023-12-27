Lüks araçları polise tahsis edilen Komançero'nun ana üssü İstanbul çıktı!

Dünyada Kırmızı Bülten ile aranırken İstanbul’a yerleşen Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu, Pakistanlıların Türkiye’ye yerleşmesi için faaliyet yürüttüğü ve kimi isimlere de vatandaşlık oturumu sattığı belirtildi.

2010 yılında Avustralya Federal Polisi’nin kuşattığı çete liderlerinden Yeni Zelandalı Duax Ngakuru ve Avustralya’da doğan Türk asıllı Hakan Ayık'ın ‘Uyuşturucu Ticareti’ ve ‘Kara Para Aklama’ suçlarından Kırmızı Bülten ile arandığı halde Türkiye'de nasıl yıllarca yaşadı.

Bu çete FBI ve Avustralya Federal Polisi tarafından gizli haberleşme yöntemi olan ANOM ismini verdikleri şifreli bir haberleşme sistemi ile çökertildiği ifade ediliyor. BirGün gazetesinde Timur Soykan bu iki ismin ANOM sistemi ile ortaya çıkan skandallarını anlattı. Bu isimlerin Türkiye 'de "gizli bir el" tarafından korunduğunu ifade ederek, baronların "Türkiye güvenli bir yer, korunuyoruz" diyerek kimi isimlere vatandaşlık sattıklarını yazdı.

'ANOM MESAJLARI ÇÖZÜLDÜ'

Soykan'ın konuıyu anlattığı yazısının ilgili bölümü şöyle: "ANOM mesajları çözümlendiğinde Komançero Çetesi’nin ana üssünün İstanbul olduğu ortaya çıktı. Çetenin tepe yöneticilerinin tamamı İstanbul’daydı... Ama nedense Türkiye bu küresel operasyona katılan ülkeler arasında yoktu. Haziran 2021’de 16 ülkede yüzlerce adrese baskın yapıldı. Ama çeteyi yönetenler İstanbul’da olduğu için yakayı kurtarmıştı.

İşte bu ANOM mesajlarında Komançero Çetesi’nin Yeni Zelandalı Yüksek Komutanı Ngakuru’nun Türkiye’ye yabancı uyruklu kişileri yerleştirmekle uğraştığı da ortaya çıktı. ANOM’da ‘Big Chef’ kod ismini kullanan Ngakuru, Mayıs 2021’deki bir mesajında birkaç Pakistanlının Türkiye’ye yerleşmesine yardım ediyordu. Hatta bir başka mesajında Türkiye’de dokunulmaz olduklarını, güçlü tanıdıkları sayesinde korunduklarını yazmıştı... Daux Ngakuru, oturum ve çalışma izni bile almıştı. Üstelik Türkiye’ye getirdiği iki çocuğu ve eşine de oturum izni alabilmişti.

'BARON TÜRK VATANDAŞLIĞI PAZARLAMIŞ'

Meğer Duax Ngakuru, yabancılara oturum izni ve vatandaşlık hizmeti veren Visal Danışmanlık Hizmetleri Şirketi’nin sigortalı çalışanı görünüyormuş. Üstelik serveti yaklaşık 100 milyon dolar olan bu adamın SGK’daki iş tanımı: ‘Pazarlama Danışmanı.’ Yani sadece Pakistanlıların Türkiye’ye yerleşmesini sağlamamış. Kırmızı Bülten ile dünyada aranan uyuşturucu baronu, Türk vatandaşlığını, oturum iznini pazarlamış...”

Komançero Motosiklet Çetesi, 1968 yılında Avustralya’da kuruldu. 2000’li yıllara gelindiğinde küresel çapta bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dönüştü. Komançero Çetesinin Avustralya’da yüzlerce üyesi var.

Kaynak: karar