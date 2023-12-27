İş bilgisayarına pornografik film gönderen patronuna dava açan kadın zafer kazandı

İngiltere'de yaşayan April Freke isimli kadın çalıştığı güzellik merkezindeki patronu Rohit Vikal'ın kendisini sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada haklı bulundu.

Çalıştığı şirketteki patronunun kendisine "seksi bacaklı" diye seslendiğini ve bizzat masaj yapmasını istediğini söyleyen genç kadın, "Vikal sık sık bana dokunmaya çalışıyordu. İş bilgisayarıma pornografik içerikli filmler gönderdi" dedi.

Patronunun talebine olumsuz yanıt verdikten kısa bir süre sonra maaşı düşürülen genç kadının açtığı davada hakim kararını verdi. Mahkeme Vikal'ın haksız yere genç kadının maaşını azalttığına hükmetti. Hakim, Freke'yi haklı bulurken iş insanından genç kadına 1522 İngiliz poundu ödemesine karar verdi.



Mahkemeye delil olarak SMS'ler ve yazışmaları gösterilirken Freke'nin baskı altında kaldığı ve kötü hissettiği belirtildi.

Maaşında yapılan kesinti için Vikal'e 1522 İngiliz poundu ceza verilirken, cinsel taciz ve saldırı davası sonucunda verilecek para cezası henüz belirlenmedi.

Kaynak: SÖZCÜ