Derince'de berber fiyatlarına büyük zam!

Abdullah Üstün - Saç 200 sakal 120

İkisi bir olursa 30 TL ekstra

Ben berbere gideceğim önce saç kestirip 200 vereceğim sonra sakalı da al kardeş deyip 120 daha ödeyip 320 ye bitiririm bu işi. Bu nasıl bir tarife anlayışıdır. Matematik her yerde işe yarar oda temsilcileri e özel matematik dersi verilir