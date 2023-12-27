27 Ara 2023 - 15:53- Gündem G:

Derince'de berber fiyatlarına büyük zam!

Derince'de berber fiyatlarına zam geldi.

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Derince'de berber fiyatlarına büyük zam! mask

Derince Esnaf Odaları yeni zamlı tarife çıkarttı. Yeni tarifeye göre berberlerde saç kesimi 200 TL, sakal kesimi ise 120 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Derince Esnaf Odaları yeni Zamlı tarife çıkarttı. Kocaeli Berberler Odası Üyeleri ise Temmuz 2023 de çıkan mevcut tarifesini kullanmaya devam ediyor.

İşte berberlerin yeni tarifesi:

Saç kesimi – 200 TL

Sakal kesimi – 120 TL

Modelli sakal kesimi – 150 TL

Saç sakal kesimi – 350 TL

Çocuk saç kesimi – 150 TL

Fön/şekil verme – 100 TL

Saç yıkama – 100 TL

Damat tıraşı – 1.000 TL

Saç boyama – 500 TL

Özel cilt bakımı – 500 TL

Bıyık boyama – 200 TL

Ağda – 100 TL

Saç bakımı – 100 TL

Perma – 750 TL

Buharlı cilt bakımı – 500 TL

Keratin saç düzleştirme – 500 TL
# Berber, Zam, çocuk, yeni

27 Ara 2023 - 15:53 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Bahriyeli - Ayıptır ya millet artık tıraşta olamayacak 20 dakika da 320 tl çok para..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Aralık 16:51
02

Abdullah Üstün - Saç 200 sakal 120

İkisi bir olursa 30 TL ekstra

Ben berbere gideceğim önce saç kestirip 200 vereceğim sonra sakalı da al kardeş deyip 120 daha ödeyip 320 ye bitiririm bu işi. Bu nasıl bir tarife anlayışıdır. Matematik her yerde işe yarar oda temsilcileri e özel matematik dersi verilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Aralık 16:31
01

Eski Akp Li - Hırsızlar soyguncular küçük esnaf oldu yasal hırsız.elbirliği yapıp tarife üzerinden halkı sömürürüyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Aralık 16:18
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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