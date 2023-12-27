Derince'de berber fiyatlarına büyük zam!

Derince Esnaf Odaları yeni zamlı tarife çıkarttı. Yeni tarifeye göre berberlerde saç kesimi 200 TL, sakal kesimi ise 120 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Derince Esnaf Odaları yeni Zamlı tarife çıkarttı. Kocaeli Berberler Odası Üyeleri ise Temmuz 2023 de çıkan mevcut tarifesini kullanmaya devam ediyor.
İşte berberlerin yeni tarifesi:
Saç kesimi – 200 TL
Sakal kesimi – 120 TL
Modelli sakal kesimi – 150 TL
Saç sakal kesimi – 350 TL
Çocuk saç kesimi – 150 TL
Fön/şekil verme – 100 TL
Saç yıkama – 100 TL
Damat tıraşı – 1.000 TL
Saç boyama – 500 TL
Özel cilt bakımı – 500 TL
Bıyık boyama – 200 TL
Ağda – 100 TL
Saç bakımı – 100 TL
Perma – 750 TL
Buharlı cilt bakımı – 500 TL
Keratin saç düzleştirme – 500 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bahriyeli - Ayıptır ya millet artık tıraşta olamayacak 20 dakika da 320 tl çok para..
Abdullah Üstün - Saç 200 sakal 120
İkisi bir olursa 30 TL ekstra
Ben berbere gideceğim önce saç kestirip 200 vereceğim sonra sakalı da al kardeş deyip 120 daha ödeyip 320 ye bitiririm bu işi. Bu nasıl bir tarife anlayışıdır. Matematik her yerde işe yarar oda temsilcileri e özel matematik dersi verilir
Eski Akp Li - Hırsızlar soyguncular küçük esnaf oldu yasal hırsız.elbirliği yapıp tarife üzerinden halkı sömürürüyorlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.