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Çankırı'da deprem!

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Çankırı'da deprem! mask

AFAD'dan son dakika  deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.
# Deprem

27 Ara 2023 - 16:23 - Asayiş

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