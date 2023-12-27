Çankırı'da deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.