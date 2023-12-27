ASTAKOS Seafood & Grill Ramada’da açıldı

Kocaeli dışında da birçok yatırımları bulunan Akkurt ailesinin işlettiği Ramada Plaza by Wyndham İzmit yine nefis ve güzel bir mekana kavuştu. Yahya Kaptan Mahallesi Ergün Köncü Sokak’taki Ramada Otel bünyesinde faaliyet gösterecek olan Astakos Seafood & Grill, bugün düzenlenen tanıtımla müşterilerine kapılarını açtı. Son derece geniş deniz ürünleri yelpazesi bulunan Astakos aynı zamanda birbirinden ünlü şeflerin ellerinden çıkan mezeleri ve et ızgaraları ile de dikkat çekiyor.

GÜLER YÜZLÜ PERSONEL

Güler yüzlü personelin görev yaptığı Astakos Seafood & Grill, deniz ürünleri ve ızgara çeşitlerinin yer alacağı zengin menüsü ve alternatifli mezeleri ile her vatandaşın damak tadına hitap edebilecek bir konseptte hazırlandı. İstanbul Boğazı’nın marka restoranları ile yarışacak yemek kültürü ve kaliteyi sunan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, üst sınıf servis ve hizmet anlayışının yer aldığı Astakos Seafood & Grill, Pazartesi’den pazar günleri hariç haftanın 6 günü 11.00-01.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlayacak.